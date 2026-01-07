“Soy más raro que la mier…”: Lionel Messi se sincera sobre su forma de ser y admite que ve los memes que le hacen

En una entrevista distendida, el astro argentino habló de su personalidad, reconoció que es poco demostrativo y contó cómo vive su lado romántico junto a Antonella Roccuzzo.

Lionel Messi aprovechó sus vacaciones tras la temporada 2025 con Inter Miami para participar en una entrevista distendida en el canal Luzu TV, donde sorprendió al sincerarse sobre su personalidad y su forma de relacionarse con su entorno más cercano, en una suerte de “Messi como nunca lo viste”.

“Soy más raro que la mier…”

El astro argentino reconoció que disfruta de la soledad y que ese rasgo forma parte de su manera de ser. “Tengo mi parte de que soy más raro que la mier… también”, afirmó entre risas.

Messi explicó que, pese a su vida familiar, valora los momentos de tranquilidad. “Me gusta mucho estar solo, disfruto de estar solo. Por ahí el quilombo de la casa con los tres chicos corriendo para todos lados me termina saturando y me gusta un momento de soledad”, señaló.

La conversación repasó también cómo el astro argentino decide pasar su tiempo, qué pasatiempos tiene y demás, una arista que llevó a una particular confesión: pasa mucho tiempo scrolleando por Tik Tok.

Consultado por si suele ver memes de sí mismo, entre risas, admitió que sí. Conversaron específicamente sobre la serie de videos hechos con IA de él en una puerta ajena pidiendo agua caliente porque se le enfrió el mate.

Su relación con Antonella Roccuzzo

En la conversación, Messi también abordó su vida amorosa con Antonella Roccuzzo, con quien reconoció tener diferencias en la manera de expresar afecto. “La verdad es que soy poco demostrativo, pero tengo mi lado romántico”, dijo.

El delantero contó que suele expresar ese lado con gestos más que con palabras. “Soy muy detallista. Me voy en la mañana y con Anto no nos volvemos a ver hasta la tarde o cuando salen los nenes del colegio, y me gusta dejarle algún regalito”, relató.

Messi admitió que su forma de ser ha generado conversaciones dentro de la pareja. “Me cuesta mucho demostrar y expresarlo. Ella es mucho más romántica que yo y siempre tenemos discusiones porque ella me dice que dejó de ser tan demostrativa porque a mí no me gusta. Yo soy mucho más frío”, reconoció.

