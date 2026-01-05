“Sonrié la esférica”: Eduardo Vargas y Charles Aránguiz vivieron tierno reencuentro en el CDA

"Edu" regresó al club tras 14 años jugando en el extranjero.

Tras meses de especulación y rumores, Eduardo Vargas finalmente volvió a Universidad de Chile tras 14 años en el extranjero.

La noticia fue confirmada por el club a través de sus redes sociales, donde al principio compartió enigmáticos videos, dando señales del regreso de “Edu” al Romántico Viajero.

“El histórico referente azul dejó una huella imborrable en el Club con su talento, explosividad y compromiso al representar nuestra camiseta. Hoy, con entusiasmo y convicción, le damos la bienvenida y le deseamos el mayor éxito este 2026”, expresaron desde la U.

Todos somos Fabián Hormazábal pic.twitter.com/UfJN5kNVDW — Universidad de Chile (@udechile) January 5, 2026

Este lunes, Vargas se reencontró en el Centro Deportivo Azul (CDA) con algunos de sus excompañeros, entre ellos, Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, con quienes jugó y ganó la histórica Copa Sudamericana 2011.

“El reencuentro que todos queríamos ver”, escribió el club, junto a una fotografía de Eduardo Vargas y Charles, quienes compartieron un tierno abrazo para partir con todo la temporada 2026.