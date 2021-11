(CNN) – Los medios de comunicación estatales de China CGTN publicaron un correo electrónico supuestamente de la estrella del tenis Peng Shuai en el que afirma que está bien, en medio de la creciente preocupación por su paradero.

El supuesto correo electrónico, que no ha sido verificado por CNN, también parece retractarse de las acusaciones de Peng contra un antiguo dirigente del Partido Comunista por abuso sexual. El correo fue enviado a Steve Simon, presidente y CEO de la Asociación de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés), según informó CGTN este miércoles.

Simon dijo que duda de la autenticidad del correo electrónico y que le preocupa la seguridad de Peng.

“La declaración publicada hoy por los medios de comunicación estatales chinos en relación con Peng Shuai no hace sino aumentar mi preocupación por su seguridad y su paradero”, dijo Simon en un comunicado. “Me cuesta creer que Peng Shuai haya escrito realmente el correo electrónico que hemos recibido o que crea lo que se le atribuye”.

Y añadió: “Se debe permitir a Peng Shuai hablar libremente, sin coacción ni intimidación de ninguna fuente. Su acusación de agresión sexual debe ser respetada, investigada con total transparencia y sin censura”.

Varias voces destacadas han expresado su preocupación por el paradero de Peng. Peng, una de las estrellas del tenis más reconocidas de China, no ha sido vista en público desde que acusó al exviceprimer ministro Zhang Gaoli de coaccionarla para mantener relaciones sexuales en su casa hace tres años, según las capturas de pantalla de una publicación en las redes sociales fechada el 2 de noviembre y que ya fue eliminada.

Su mensaje en Weibo, la plataforma china similar a Twitter, fue eliminado a los 30 minutos de su publicación, y los censores chinos se apresuraron a eliminar cualquier mención de la acusación en línea. Su cuenta de Weibo, que tiene más de medio millón de seguidores, sigue bloqueada para los buscadores de la plataforma.

La superestrella del tenis Naomi Osaka ha sido una de las últimas deportistas de alto nivel en expresar su preocupación por Peng. “Espero que Peng Shuai y su familia estén bien y a salvo. Estoy conmocionada por la situación actual y le envío amor y luz”, dijo Osaka como parte de una declaración en Twitter el martes.

Incluyó el hashtag #WhereIsPengShuai.

La leyenda del tenis y ganadora de 39 campeonatos de Grand Slam Billie Jean King dijo en Twitter: “Espero que Peng Shuai se encuentre a salvo y que sus acusaciones se investiguen a fondo”.

Y la ex número 1 del mundo Chris Evert dijo que “estas acusaciones son muy perturbadoras”.

“Conozco a Peng desde que tenía 14 años; todos deberíamos estar preocupados; esto es grave; ¿dónde está? ¿Está a salvo? Se agradecería cualquier información”, dijo en una publicación en Twitter.

Yes, these accusations are very disturbing. I’ve known Peng since she was 14; we should all be concerned; this is serious; where is she? Is she safe? Any information would be appreciated.🙏 https://t.co/RH0aYCDqQm

— Chris Evert (@ChrissieEvert) November 14, 2021