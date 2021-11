La tenista china Peng Shuai lleva 10 días inubicable y ha sido borrada de las redes sociales chinas tras haber denunciado a Zhang Gaoli, un importante líder político de su país, de violación.

La deportista de 35 años, ex campeona de dobles de Wimbledon y del Abierto de Francia, acusó al viceprimer ministro retirado Gaoli de presionarla para que tenga relaciones sexuales.

Shuai mostró capturas de pantalla en una publicación en Weibo, la popular red social china. El mensaje publicado el 2 de noviembre fue rápidamente eliminado por la censura del régimen del país asiático.

La censura bloqueó cualquier mención al asunto y los buscadores de internet en China no muestran resultados al introducir juntos los nombres Peng y Zhang. Con el hashtag #WhereIsPengShuai, la comunidad del tenis ha expresado su preocupación al respecto.

Yes, these accusations are very disturbing. I’ve known Peng since she was 14; we should all be concerned; this is serious; where is she? Is she safe? Any information would be appreciated.🙏 https://t.co/RH0aYCDqQm

— Chris Evert (@ChrissieEvert) November 14, 2021