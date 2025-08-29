¿El nuevo Figo? Excompañero de Marcelino Núñez estalla tras su fichaje al Ipswich desde el Norwich

Onel Hernández, ex Norwich City, criticó con dureza el traspaso de Marcelino Núñez al Ipswich Town. Valoró al chileno como “brillante” y trabajador, pero calificó el movimiento como “una desgracia” para los hinchas canarios.

El traspaso de Marcelino Núñez al Ipswich Town encendió la rivalidad en Inglaterra.

Onel Hernández, extremo que dejó huella en Norwich City, publicó un video donde elogió al volante chileno por su ambición y entrega. Sin embargo, el resignado suspiro al inicio de la publicación dio una clara antesala de que el cumplido venía acompañado de algo más profundo. Un profundo rechazo a dicha incorporación.

“Marcelino es un jugador brillante. Nunca vi a alguien trabajar así. Cada vez que entró a la cancha lo dio todo”, dijo, para luego disparar contra la operación: “Esto es una desgracia. No entiendo cómo el club lo vendió al rival”.

Hernández aseguró que la decisión golpea la identidad del Norwich y la historia del derbi. Según su relato, el propio Núñez le había manifestado que aceptaba continuar la temporada y salir libre en el verano si no se concretaba una alternativa distinta. “No creo que él haya forzado la salida”, explicó.

El traspaso ha tenido tal impacto entre los nordovicienses que en redes sociales ya lo tratan como si fuera un Luis Figo chileno, en alusión a una de las “más grandes traiciones del fútbol” con su fichaje al Real Madrid desde el Barcelona, justo después de ganar el balón de oro. Lo cierto es que Marcelino no ha tenido el gusto de ostentar tal galardón, pero sí hizo una gran temporada con el club.

Marshall was a GK and at the time was coming in as a back up. Alan Lee was loan and was at Palace at the time. Williams Loan again. Gibbs never really played a game. Nunez is like Figo to Real Madrid — Essex Blue (@norfolkblue77) August 28, 2025

“Tenemos que destrozarlo”

El ex canario también recordó una advertencia directa al chileno sobre lo que significa cruzar la vereda en East Anglia. Señaló que en un eventual cruce desea que Norwich lo derrote con claridad. “We need to smash that guy”, afirmó en su canal, frase que en español se entiende como “tenemos que destrozarlo”.

En paralelo, Hernández apuntó al manejo dirigencial. Planteó que Norwich debió priorizar otra oferta o incluso dejar al jugador fuera del primer equipo antes que transferirlo al archirrival. “El fútbol no es solo negocio. Hay historia y hay hinchas que lo dan todo por el club”, sostuvo.

Con el chileno ya en Ipswich, la polémica queda instalada de cara al próximo derbi. Para Núñez, el desafío suma una capa extra: rendir en la cancha en medio de un clima caliente y bajo la mirada de una afición que no perdona los traspasos cruzados.

Mira el video que subió el excompañero de Marcelino