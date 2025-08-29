Deportes Marcelino Núñez

Marcelino Núñez hará dupla con… ¿Ed Sheeran? El inesperado “compañero” que tendrá el chileno en Ipswich Town

Por Michel Nahas Miranda

29.08.2025 / 11:05

Marcelino Núñez se acerca al Ipswich Town, club donde Ed Sheeran figura de manera simbólica con el dorsal 17 en la plantilla oficial.

El mediocampista chileno Marcelino Núñez deja atrás su etapa en el Norwich City y apunta al Ipswich Town, equipo de la segunda división inglesa con foco mundial por un detalle singular: el cantautor Ed Sheeran aparece inscrito con la dorsal 17 desde 2021.

Marcelino al ritmo de Shape of You

El fichaje no es una sorpresa. Su talento es innegable, ha brillado en escenarios internacionales y muchos lo consideran un referente. Se ganó un lugar especial entre los hinchas y hasta lleva un número propio en la camiseta. Eso sí, todavía tiene que demostrar en lo futbolístico y ver si logra complementarse con el chileno.

Aclaración: El artista no disputa partidos ni integra convocatorias competitivas. Su presencia en la nómina funciona como reconocimiento por ser dueño (1,4%), hincha y patrocinador muy visible del fútbol inglés.

Para Marcelino, el cambio ofrece minutos, vitrina y un entorno en crecimiento. Para el Ipswich, su llegada aporta pase, balón detenido y carácter en el retorno a la máxima categoría, además de una cuota pop por el “compañero” más famoso del vestuario.

¿Foto de presentación con el autor de Shape of You? Nada confirmado, pero el nexo ya existe en papel: uno juega y el otro actúa como emblema del club en Portman Road. Lo que ya se estrenó, el espectacular manejo de idiomas del nacional.

