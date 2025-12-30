Justicia argentina vuelve a allanar la AFA por causa de lavado que involucra a empresario

Los procedimientos se realizaron en dos sedes de la Asociación del Fútbol Argentino y en el domicilio de un empresario, en una investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a operaciones en el exterior.

La Justicia argentina realizó nuevos allanamientos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero asociado a operaciones comerciales internacionales. Los procedimientos incluyeron dos inmuebles de la entidad y el domicilio de un empresario vinculado a la causa.

Las diligencias se desarrollaron en la sede administrativa de la AFA, ubicada en la calle Viamonte, en el centro de Buenos Aires, y en el complejo que la institución posee en la localidad bonaerense de Ezeiza.

Medidas ordenadas por la Justicia federal

Los allanamientos fueron dispuestos por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, tras un requerimiento de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

De forma paralela, personal de la Policía Federal Argentina registró la vivienda del empresario Javier Faroni, titular de la firma estadounidense TourProdEnter LLC, señalada en la investigación como intermediaria en la recaudación de fondos internacionales de la AFA.

La causa busca establecer si existieron maniobras de lavado de dinero en el marco de la relación contractual entre la AFA y TourProdEnter LLC, sociedad constituida en agosto de 2021 en el estado de Florida.

Lee también: “Las salidas confirmadas y los nombres que suenan en Universidad de Chile para trabajar junto a Meneghini“

Según antecedentes revelados por el diario La Nación, la empresa dedicada a administrar los asuntos comerciales de la AFA en el exterior recaudó cerca de 260 millones de dólares en los últimos cuatro años, de los cuales una parte habría sido desviada a distintas sociedades comerciales y personas.

En base al análisis de registros bancarios obtenidos por la Justicia estadounidense, se indicó que una sociedad integrada hasta mayo de este año por Darío Toviggino, hermano del actual tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, recibió cerca de 468.000 dólares durante los últimos siete meses.