Las salidas confirmadas y los nombres que suenan en Universidad de Chile para trabajar junto a “Paqui” Meneghini

La U ya oficializó la llegada de su nuevo DT tras la salida de Gustavo Álvarez. Ahora, la directiva trabaja para rearmar su plantel de cara a la temporada 2026.

Este lunes Universidad de Chile oficializó la llegada de Francisco “Paqui” Meneghini como su nuevo entrenador por las próximas dos temporadas.

El argentino de 37 años llega al conjunto azul tras comandar O’Higgins, con quien clasificó a la Copa Libertadores 2026 tras quedar en el tercer lugar del Campeonato Nacional.

Desde la directiva de la escuadra universitaria destacaron que el DT tiene un “juego sólido en ambos sectores del campo y que se caracterizó por una propuesta que combina presión alta y gran intensidad, la propuesta de Meneghini coincide con el sello que caracteriza a nuestro plantel y que busca un rol protagonista en todas las competencias. Además, su amplio conocimiento del medio nacional le proporciona una sólida experiencia para competir en las mejores condiciones posibles desde un principio”.

Nuevo Director Técnico ☑️

Ya es oficial. El argentino Francisco Meneghini es el nuevo DT del Romántico Viajero de cara a la próxima temporada 🔵🔴

Junto con ello, la U rearma su plantel de cara a la temporada 2026. En ese sentido, ya se anunciaron salidas desde el primer equipo.

Se trata de:

Ignacio Tapia: El defensor estuvo en la U entre 2022 y 2025, disputando 64 partidos y marcando un gol.

Lucas Di Yorio: El argentino llegó a préstamo desde Athletico Paranaense de Brasil y jugó 43 partidos.

Nicolás Guerra: El formado en el club jugó en dos períodos (2017-2020 y 2023-2025). Sumó un total de 178 partidos con la camiseta azul.

Rodrigo Contreras: El delantero cuyo pase pertenece a Deportes Antofagasta finalizó su préstamo y no continuará en el equipo para la próxima temporada.

En cuanto a refuerzos, Universidad de Chile todavía no ha anunciado a nadie. De todos modos, durante las últimas semanas han sonado distintos nombres.

Uno que se escucha desde hace tiempo es Eduardo Vargas, quien regresó a Chile el semestre pasado tras jugar en el extranjero, aunque aterrizó en Audax Italiano. Ahora, se rumorea que podría volver a la U tras 14 años.

Otro de quienes suena es el jugador del Fortaleza de Brasil, Juan Martín Lucero.

A ellos se suma el interés del nuevo DT del conjunto azul por un arquero que le haga la competencia a Gabriel Castellón.