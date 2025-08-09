Iván Zamorano: “Si se mejora el fútbol chileno, la Selección también andaría mucho mejor”

El exgoleador del Real Madrid también respaldó la designación de Nicolás Córdova como técnico interino y comentó la salida de Brayan Cortés a Peñarol.

En una visita breve a Santiago, Iván Zamorano asistió al Estadio Monumental para presenciar el empate entre Colo Colo y Huachipato.

Tras el partido, el exdelantero habló con La Tercera y entregó su visión sobre el estado del fútbol chileno, la Selección y la actualidad alba.

“Hablo un poco desde afuera. Estoy pendiente, más que nada, de Colo Colo; el club del que todos saben que soy hincha. Pero, sin dudas, hay cosas que mejorar, como la calidad de los estadios, la seguridad de los recintos y te diría que hasta el espectáculo mismo”, señaló el exgoleador.

Zamorano recordó que en la época del Mundial de Francia 1998 “el 90 por ciento de los jugadores que había en la Roja provenía de clubes locales” y destacó que, “si se mejora el fútbol chileno, el campeonato local, es indudable que la Selección también andaría mucho mejor”.

Sobre la designación de Nicolás Córdova para los partidos restantes de las Eliminatorias, afirmó: “Creo que el Nico es el entrenador del futuro del fútbol chileno… Tiene súper claras todas las ideas”.

Añadió que la presencia del técnico puede favorecer el recambio y la preparación para el Mundial Sub 20. “Lo vengo diciendo hace rato. Se ha perfeccionado, se ha profesionalizado en el extranjero, ha sumado mucha experiencia en distintas funciones y creo que un chico que tiene súper claras todas las ideas”.

En relación con el desarrollo de jóvenes talentos, expresó que “el fútbol chileno siempre ha producido buenos jugadores… Lo que necesitan es jugar. La experiencia se gana así”.

Colo Colo, en tanto, indicó que le “dejó una sensación positiva” a Zamorano por el esfuerzo mostrado con un jugador menos, aunque reconoció que “futbolísticamente hablando, hay mucho que mejorar”.

Y sobre la partida de Brayan Cortés a Peñarol, afirmó que “va a sumar madurez que, a la larga, va a beneficiar a la Selección… Es un lindo desafío para él”.