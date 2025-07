Revelan que Iván Zamorano ganaba $110 mil en Colo Colo y no retiraba los cheques con su sueldo: “Estaban acumulados”

El periodista Sebastián Esnaola dio a conocer que Iván Zamorano firmó un contrato simbólico durante su paso por Colo Colo en 2003, club en el que él mismo trabajaba en esa época. Según relató, el jugador no retiraba su sueldo y firmaba por obligación administrativa. “Me consta que eran 110 'lucas', porque tuve el cheque en mis manos y se lo pasé a Iván”, explicó.

El periodista Sebastián Esnaola confirmó esta semana que Iván Zamorano recibió un salario simbólico de $110.000 durante su paso por Colo Colo en el año 2003, en un periodo marcado por la grave crisis financiera que atravesaba la institución tras ser declarada en quiebra en 2002.

Durante su participación en el programa ESPN F90, Esnaola, quien en esa época trabajaba en el club albo, dio fe del bajo sueldo del delantero.

Y agregó: “La responsable de contabilidad del club estaba complicada, porque pagaban con cheque, con documento. Y Zamorano no lo iba a buscar”.

Consultado por Dante Poli sobre si el jugador esperaba un depósito, Esnaola respondió: “No, no, él no lo iba a buscar. Eran 100 lucas, pero no iba, y (los cheques) estaban acumulados”.

El periodista relató que fue él quien tuvo que entregarle personalmente los cheques al futbolista, pues a la encargada de los pagos “le daba nervio, plancha, ir a la zona de camarines. Y me dice: ‘Llévale esto y que te firme’, que era lo que se hacía en esa época”, explicó.

“Me consta que eran 110 lucas, porque tuve el cheque en mis manos y se lo pasé a Iván”, añadió.

Según relató, la respuesta del exdelantero fue directa: “Él me dijo :‘No, llévatelos’. Le dije ‘Pero tienes que firmarme’, porque lo pedían contabilidad. Firmó, los dobló y los dejó ahí”.

El contexto tras el contrato de “Bam Bam” en Colo Colo

Iván Zamorano llegó a Colo Colo como jugador libre para disputar la temporada 2003, en una etapa compleja para la institución.

En contraste con sus pasos anteriores por clubes como Real Madrid, Inter de Milán y América de México, en Chile firmó un acuerdo simbólico.