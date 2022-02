El equipo que disputa la Football League Two inglesa, Swindon Town, está buscando a un fanático de seis años que escribió al club diciendo que su madre “no tiene dinero para comida”, y aún así donó 26 peniques a su jugador favorito.

El cuadro inglés subió el mensaje en su cuenta de Twitter para rastrear al autor de la carta, quien se refirió a sí mismo como Joe, que tenía seis años y medio, pero no dejó una dirección para recibir una respuesta.

📢 | We have received this letter from Town fan Joe, aged 6 and a half.

We'd really love to get in touch with Joe, but we don't have a return address.

If anyone recognises the writing or thinks they know who Joe is, please email supporters@swindontownfc.co.uk#STFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/JFgLgNm2Lz

— Swindon Town FC (@Official_STFC) February 15, 2022