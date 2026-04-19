Joaquín García-Huidobro sobre el escenario político global: “Hay que tener la valentía de la moderación, atreverse a no ser extremo”

En Influyentes, el académico de la Universidad de Los Andes abordó el escenario político internacional y local, criticando, entre otras cosas, el fenómeno asociado a Donald Trump.

Joaquín García-Huidobro, académico de la Universidad de Los Andes, abordó en Influyentes el escenario político internacional y local, criticando el fenómeno asociado a Donald Trump.

“El conservadurismo y el trumpismo son dos realidades muy distintas”, sostuvo, explicando que el primero responde a una lógica “parlamentaria, dialogante, de respeto a las instituciones”, que es “exactamente lo que Trump no hace”, mientras que el segundo se aleja de aquellos principios.

A su juicio, la confusión entre ambos sectores se explica por la existencia de “adversarios comunes”, tomando como ejemplo “al mundo woke”, pero no por una base doctrinaria compartida.

En esa línea, apuntó a la responsabilidad del mundo político en Estados Unidos. “Ha habido una responsabilidad grave del Partido Republicano, que vio una oportunidad electoral y la tomó; han sido muy dóciles”, afirma, diferenciando esa actitud del mundo intelectual, donde asegura que ha existido “una actitud bastante crítica o por lo menos de cierta distancia”.

“Hay que tener, y esto vale para la izquierda, para la derecha, para todos, la valentía de la moderación. (…) Hay que tener la valentía de la moderación, y esto en nuestra época, en los últimos 20 años, ha adquirido en el mundo un valor muy relevante; hay que atreverse a no ser extremo, a tender puentes, a dialogar, a entender al que piensa distinto”, reflexiona.

Por otro lado, consultado por las relaciones internacionales de Chile, defendió una mirada pragmática. “Somos minúsculos y hay que hacer política exterior sabiendo que somos minúsculos. No podemos hacer el mal, pero sí tenemos que movernos con mucha prudencia, especialmente con los Estados Unidos, también en alguna medida con China”.

Resultado electoral y “alergia” a la derecha

En el plano local, García-Huidobro puso el foco en la última elección presidencial, destacando que el respaldo a la izquierda sigue siendo significativo. “Todo el mundo ha hablado de la derrota aplastante de la izquierda, pero pensemos un momento: con el gobierno del presidente Boric, que fue malísimo, con un país estancado, con una candidata comunista, haber obtenido un 42% es un resultado impresionante“.

El experto advierte que ese dato refleja una “resistencia” o “alergia” a la derecha que no puede ser ignorada. “Que la izquierda está en crisis, no me cabe ninguna duda, pero que a pesar de esto haya un 42% que haya votado por Jara, es un dato muy relevante, y esa gente que votó por la señora Jara (…), la mayoría, o una parte importante, es gente que tiene una resistencia ante la derecha, una alergia, y hay que hacer un examen de conciencia y decir ¿por qué pasa eso?”.

Desde otra parte, el académico advirtió que una estrategia confrontacional puede dificultar la gobernabilidad. “¿Cómo va a conseguir usted los votos si mantiene actitudes arrogantes y agresivas? Si con esas actitudes no va a conseguir mayorías parlamentarias, no se le ocurra entrar a La Moneda”, afirma, señalando que el presidente José Antonio Kast “tiene voluntad de mayoría. No pelea con todo el mundo ni en todo momento ni critica todo y ahí tiene una oportunidad“.

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