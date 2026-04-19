Plan de Reconstrucción: Las claves y las negociaciones que se vienen en el Congreso | CNN Prime
Por CNN Chile
19.04.2026 / 21:27
Conduce: Pilar Gutiérrez.
En una nueva edición de CNN Prime, junto a Pilar Gutiérrez, revisamos las noticias más importantes de la jornada:
- El gobierno de José Antonio Kast se prepara para una compleja semana de negociaciones ante el ingreso del Plan de Reconstrucción Nacional al Congreso.
- La encuesta Pulso Ciudadano reveló que la aprobación del Ejecutivo cayó a 33,3% (-1,4 pts) respecto de la medición anterior, mientras que la desaprobación aumentó a 53,3%, cifra que representa el nivel más alto de rechazo desde que asumió la administración.
- En el ámbito internacional, la marina estadounidense informó que capturó un buque de carga con bandera iraní.