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Plan de Reconstrucción: Las claves y las negociaciones que se vienen en el Congreso | CNN Prime

Por CNN Chile

19.04.2026 / 21:27

Conduce: Pilar Gutiérrez.

En una nueva edición de CNN Prime, junto a Pilar Gutiérrez, revisamos las noticias más importantes de la jornada:

  • El gobierno de José Antonio Kast se prepara para una compleja semana de negociaciones ante el ingreso del Plan de Reconstrucción Nacional al Congreso.
  • La encuesta Pulso Ciudadano reveló que la aprobación del Ejecutivo cayó a 33,3% (-1,4 pts) respecto de la medición anterior, mientras que la desaprobación aumentó a 53,3%, cifra que representa el nivel más alto de rechazo desde que asumió la administración.
  • En el ámbito internacional, la marina estadounidense informó que capturó un buque de carga con bandera iraní.

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