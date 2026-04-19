Beatriz Sánchez cuestiona Ley de Reconstrucción: “Lo que hemos visto favorece a la gran industria y al 1% más rico”

En Influyentes, la senadora reflexionó sobre su nuevo rol como parlamentaria y analizó la reforma anunciada esta semana por el gobierno.

En un nuevo capítulo de Influyentes, la senadora Beatriz Sánchez abordó su primer mes en el Congreso, el debate por la denominada Ley de Reconstrucción y el momento político del Frente Amplio tras la derrota presidencial.

La parlamentaria partió describiendo su llegada al Senado como un proceso de adaptación a un rol distinto. “Es un proceso de instalación, de ir acomodándose en algo que yo no conocía, que lo veía desde el otro lado“.

“Nunca ha sido parlamentaria antes y también eso es interesante, entrar de lleno a un puesto de poder específico, que es grupal además; no es como un poder individual, que creo que tiene claves bien distintas”, agregó.

Sobre el funcionamiento del Senado, planteó que hay una diferencia relevante con la Cámara de Diputadas y Diputados, aunque cuestionó ciertas visiones instaladas. “He escuchado mucho que ‘lo que haga la Cámara se arregla en el Senado’, que me parece una frase muy brutal y me gustaría que no se entendiera siempre así, porque creo que no es así”.

Consultada sobre el fallido proceso constitucional, defendió que la propuesta no buscaba eliminar el Senado sin reemplazo, sino transformarlo. Sin embargo, reconoció errores en cómo se comunicó: “No logramos que el país entrara a una discusión sobre el sistema político, y eso fue un error”, admitió.

Críticas a la ley de reconstrucción

Sobre la Ley de Reconstrucción, proyecto anunciado esta semana por el gobierno, la senadora cuestionó que, hasta ahora, no exista suficiente claridad sobre su contenido. “Lo que conocemos son titulares, no el contenido completo de la ley”, afirmó, advirtiendo que aún no se presenta formalmente en el Congreso.

En esta línea, Sánchez fue crítica del enfoque general de la iniciativa. “Hoy día no hay nada para la clase media ni para problemas urgentes como el alza de los combustibles, especialmente en regiones. Lo que hemos visto favorece a la gran industria y al 1% más rico”, sostuvo.

“Es una reforma tributaria, básicamente”, dijo, afirmando que le parece “que es muy cara de palo de parte de los republicanos en particular, que es el partido que sustenta al presidente Kast, de acusarnos de obstruccionistas cuando no le dieron nunca un voto favorable en la administración anterior al presidente Boric.

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