Trump asegura que la Armada de EE.UU. incautó un buque con bandera de Irán en medio de enfrentamiento por el bloqueo

“Hoy, un buque de carga con bandera iraní llamado TOUSKA, de casi 274 metros de eslora y con un peso casi equivalente al de un portaaviones, intentó pasar nuestro Bloqueo Naval, y no les fue bien”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

El presidente de EE.UU. Donald Trump dijo el domingo que fuerzas de EE.UU. dispararon y se apoderaron de un buque de carga con bandera iraní después de que intentara pasar el bloqueo naval de EE.UU. en el golfo de Omán.

“Hoy, un buque de carga con bandera iraní llamado TOUSKA, de casi 274 metros de eslora y con un peso casi equivalente al de un portaaviones, intentó pasar nuestro Bloqueo Naval, y no les fue bien”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

“El destructor lanzamisiles guiados de la Armada de EE.UU., el USS SPRUANCE, interceptó al TOUSKA en el golfo de Omán, y les dio una advertencia justa para que se detuvieran. La tripulación iraní se negó a escuchar, así que nuestro buque de la Armada los detuvo abriendo un agujero en la sala de máquinas. En este momento, los Marines de EE.UU. tienen bajo custodia la embarcación”.

El anuncio de Trump se produce mientras acusó a Irán de violar el actual acuerdo de alto el fuego con sus acciones en la importante vía marítima. Teherán ha vuelto a bloquear el paso de la mayoría de los barcos por el estrecho, alegando “quebrantamientos de confianza” por parte de EE.UU.”.