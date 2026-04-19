Senapred declara Alerta Temprana Preventiva en 10 comunas de la Región Metropolitana
Por CNN Chile
19.04.2026 / 18:50
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres declaró Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico en 10 comunas de la Región Metropolitana. Revisa aquí los detalles.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico en distintas comunas de la Región Metropolitana.
Las comunas consideradas son:
- San José de Maipo
- Puente Alto
- Pirque
- La Florida
- Peñalolén
- La Reina
- Las Condes
- Lo Barnechea
- Vitacura
- Colina
Cabe destacar que los montos de precipitaciones contemplan el período entre las 09:00 horas del día indicado y las 09:00 horas del día siguiente.
Por otra parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), mediante su Minuta Técnica por Peligro de Remociones en Masa, indicó que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos y caídas de rocas) es moderada en precordillera y cordillera, y baja en la cordillera de la costa y en el valle longitudinal.