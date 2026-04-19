Senapred declara Alerta Temprana Preventiva en 10 comunas de la Región Metropolitana

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres declaró Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico en 10 comunas de la Región Metropolitana. Revisa aquí los detalles.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico en distintas comunas de la Región Metropolitana.

Las comunas consideradas son:

San José de Maipo

Puente Alto

Pirque

La Florida

Peñalolén

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Vitacura

Colina

Cabe destacar que los montos de precipitaciones contemplan el período entre las 09:00 horas del día indicado y las 09:00 horas del día siguiente.

Por otra parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), mediante su Minuta Técnica por Peligro de Remociones en Masa, indicó que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos y caídas de rocas) es moderada en precordillera y cordillera, y baja en la cordillera de la costa y en el valle longitudinal.