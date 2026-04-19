País región metropolitana

Senapred declara Alerta Temprana Preventiva en 10 comunas de la Región Metropolitana

Por CNN Chile

19.04.2026 / 18:50

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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres declaró Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico en 10 comunas de la Región Metropolitana. Revisa aquí los detalles.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico en distintas comunas de la Región Metropolitana.

Las comunas consideradas son:

  • San José de Maipo
  • Puente Alto
  • Pirque
  • La Florida
  • Peñalolén
  • La Reina
  • Las Condes
  • Lo Barnechea
  • Vitacura
  • Colina

Cabe destacar que los montos de precipitaciones contemplan el período entre las 09:00 horas del día indicado y las 09:00 horas del día siguiente.

Por otra parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), mediante su Minuta Técnica por Peligro de Remociones en Masa, indicó que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos y caídas de rocas) es moderada en precordillera y cordillera, y baja en la cordillera de la costa y en el valle longitudinal.

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