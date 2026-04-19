Cadem: 49% cree que el Plan de Reconstrucción beneficia a los más ricos y 44% cree que favorece a todos por igual

En una nueva edición de la encuesta Cadem Plaza Pública, el 45% (-4 pts) está de acuerdo con el Plan de Reconstrucción Nacional, mientras que el 49% (+3 pts) está en desacuerdo. Además, entre los puntos más relevantes, la mayoría considera que es fundamental impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos.

En una nueva edición de la encuesta Cadem Plaza Pública se abordaron las reacciones al proyecto de Reconstrucción Nacional anunciado por el presidente José Antonio Kast en su primera cadena nacional.

Respecto a los principales beneficiados, el 49% cree que el proyecto de ley beneficia principalmente a los más ricos, mientras que el 44% considera que favorece a todos por igual.

⭕#Cadem 49% cree que el Plan de Reconstrucción Nacional beneficia principalmente a los más ricos frente a 44% que opina que favorece a todos por igual

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En cuanto a los ejes más relevantes de la iniciativa, destacan en primer lugar impulsar el crecimiento económico (40%), la creación de empleo (37%), el apoyo a la reconstrucción de zonas afectadas (31%) y atraer inversión (19%).

📌#Cadem 45% (-4pts) está de acuerdo con el plan y 49% (+3pts) está en desacuerdo. Para el 40% el eje más relevante del plan es impulsar el crecimiento económico, seguido por la creación de empleo con 37% y el apoyo a la reconstrucción de zonas afectadas con 31%

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🇨🇦#Cadem Canadá es el país con mejor imagen entre los chilenos con 72% (-11pts), seguido por Inglaterra (69%, -7pts) y Alemania (68%, -11pts). El 57% (-5pts) tiene una imagen positiva de China, mientras la de EE.UU. cae 14pts a 38%#InsightChile #PlazaPública pic.twitter.com/TUbA5H4t1n — Cadem_cl (@Cadem_cl) April 20, 2026

📊 #Cadem En cuanto a líderes internacionales, el mejor evaluado es @nayibbukele , quien alcanza un 58% de imagen positiva (-3 pts), mientras que la imagen del presidente de Estados Unidos, @realDonaldTrump , atraviesa su peor momento, llegando a solo 26% (-11 pts)#PlazaPública pic.twitter.com/U657DLuhC1 — Cadem_cl (@Cadem_cl) April 20, 2026

🇻🇦#Cadem En la disputa del Pontífice con Donald Trump, 54% se declara más cercano a la posición del Papa, mientras 16% apoya la posición de Trump y 27% a ninguno de los dos

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Aprobación presidencial

Por otro lado, respecto a la conducción política del Mandatario José Antonio Kast, el 43% (+3 pts) la aprueba y el 51% (-2 pts) la desaprueba.

ADELANTO #PlazaPública @Cadem_cl

Aprobación del Presidente Kast sube levemente esta semana a 43% (+3pts) y desaprobación alcanzó el 51% (-2pts). pic.twitter.com/LR3hIyRHkx — Roberto Izikson (@rizikson) April 19, 2026

Metodología