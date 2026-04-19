Cadem: 49% cree que el Plan de Reconstrucción beneficia a los más ricos y 44% cree que favorece a todos por igual
Por CNN Chile
19.04.2026 / 20:26
En una nueva edición de la encuesta Cadem Plaza Pública, el 45% (-4 pts) está de acuerdo con el Plan de Reconstrucción Nacional, mientras que el 49% (+3 pts) está en desacuerdo. Además, entre los puntos más relevantes, la mayoría considera que es fundamental impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos.
En una nueva edición de la encuesta Cadem Plaza Pública se abordaron las reacciones al proyecto de Reconstrucción Nacional anunciado por el presidente José Antonio Kast en su primera cadena nacional.
Respecto a los principales beneficiados, el 49% cree que el proyecto de ley beneficia principalmente a los más ricos, mientras que el 44% considera que favorece a todos por igual.
En cuanto a los ejes más relevantes de la iniciativa, destacan en primer lugar impulsar el crecimiento económico (40%), la creación de empleo (37%), el apoyo a la reconstrucción de zonas afectadas (31%) y atraer inversión (19%).
Aprobación presidencial
Por otro lado, respecto a la conducción política del Mandatario José Antonio Kast, el 43% (+3 pts) la aprueba y el 51% (-2 pts) la desaprueba.
Metodología