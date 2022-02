(Agencia UNO) – El delantero chileno Ben Brereton Díaz fue titular y salió con molestias físicas este lunes en el empate del Blackburn Rovers como visita sin goles ante West Bromwich Albion, en partido válido por la trigésimo segunda fecha de la Championship League 2021-2022.

El atacante de 22 años, goleador del equipo blanquiazul con 20 anotaciones, fue estelar en el andamiaje de Tony Mowbray y cuando se jugaba el minuto 70 abandonó el campo por una lesión en el tobillo. El seleccionado nacional se apoyó mal tras ir a la disputa de un balón aéreo.

Un problema físico que enciende las alarmas en la Roja de cara a los dos últimos duelos por Clasificatorias ante Brasil y Uruguay, a jugarse a fines de marzo próximo y que serán claves en el objetivo del combinado de Martín Lasarte de llegar a Qatar.

El Blackburn no pudo imponerse en The Hawthorns y sumó su cuarto partido en línea sin ganar, con dos empates y dos derrotas. Se mantuvo en el tercer lugar de la tabla con 54 puntos, a 10 del líder Fulham y hoy jugando la liguilla por llegar a la serie de honor.

Por la jornada 33 del certamen, Blackburn Rovers recibirá el sábado 19 de febrero al Millwall desde las 12:00 horas de Chile.

70' #WBA 0-0 #Rovers

🔁 An injury forces our first change.

⬅️ Brereton Diaz

➡️ Khadra#WBAvROV | 🔵⚪️ pic.twitter.com/MAptsN8V6U

— Blackburn Rovers (@Rovers) February 14, 2022