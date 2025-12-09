IND informa que se reagendará festival de música que topaba con la final del Mundial de Hockey Césped en el Estadio Nacional

Las Diablas Jr. denunciaron que el show se movió desde el Estadio Monumental a Ñuñoa, y que la final es a las 20:00 horas, mientras que el evento comenzaría antes y terminaría pasadas las 00:00 horas.

El Instituto Nacional de Deportes (IND) informó que se reagendó el festival de música programado para este sábado 13 de diciembre en el Parque Estadio Nacional, día en que también se realizará la final del Mundial de Hockey Césped Femenino.

La situación surgió tras una denuncia de las Diablas Jr., quienes en sus redes sociales criticaron que el show, que se realizaría en el Estadio Monumental, tuvo un cambio de sede, moviéndose al Estadio Nacional. Además, la final es a las 20:00 horas, mientras que el evento comenzará antes y terminará pasadas las 00:00 horas.

En esa línea, las jugadoras cuestionaron: “¿Cómo quieren que se juegue? ¿Han medido los decibeles? ¿Qué pasará con la transmisión de TV que va a más de 100 países? Exigimos que se respete el deporte. Nuestro evento fue organizado hace más de un año. La final merece respeto, es el rostro de Chile”.

La denuncia fue respaldada por el presidente de la Federación de Hockey Césped, Andrés de Witt, quien acusó que los hechos son graves e irrespetuosos.

De esa manera, este martes el IND comunicó que “con el propósito de asegurar el correcto desarrollo de la final del Mundial Femenino de Hockey Césped, se ha determinado reagendar el recital programado para el sábado 13 de diciembre en el Parque Estadio Nacional”.

La medida “busca priorizar la actividad deportiva y garantizar que la final mundialista se lleve a cabo en las condiciones operativas que un evento de esta relevancia requiere. Lamentamos los inconvenientes que esta programación pueda ocasionar y reiteramos nuestro compromiso con el deporte y con el adecuado funcionamiento del Parque Estadio Nacional”.