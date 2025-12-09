Federación de Hockey Césped confirma denuncia de las Diablas Jr. y llama a autoridades a respetar el “horario agendado hace meses”

El presidente de la Federación, Andrés de Witt, acusó que "la decisión de la administración es inentendible" y que "demuestra un alarmante desinterés por el principal 'giro' del parque: el deporte".

El presidente de la Federación de Hockey Césped de Chile, Andrés de Witt, confirmó la denuncia de las “Diablas Jr.” respecto a la final del Mundial de Hockey Césped, que se jugará este fin de semana en Chile.

En redes sociales, las deportistas acusaron que la final, programada para disputarse en el Estadio Nacional, no podría jugarse ahí.

¿La razón? Un festival de música que fue trasladado desde el Estadio Monumental hasta el coloso de Ñuñoa. “Solo hace unos días nos enteramos sobre la extensión del festival de metal aledaño al estadio de hockey, que se llevará a cabo a la misma hora de la final. La administración del Estadio autorizó un cambio de última hora y trasladaron este evento del Monumental al lado de nuestras canchas”, escribieron las deportistas.

Además, la final es a las 20:00 horas, mientras que el concierto comenzará antes y terminará pasadas las 00:00 horas. “¿Cómo quieren que se juegue? ¿Han medido los decibeles? ¿Qué pasará con la transmisión de TV que va a más de 100 países? Exigimos que se respete el deporte. Nuestro evento fue organizado hace más de un año. La final merece respeto, es el rostro de Chile”, cuestionaron las Diablas Jr.

Los dichos de las jugadoras fueron respaldados por el pesidente de la Federación de Hockey Césped de Chile, quien en un comunicado afirmó que “durante las últimas horas, las seleccionadas nacionales de Hockey U21, las Diablas Junior, han denunciado con valentía una situación que aqueja al Campeonato Mundial de la categoría que se desarrolla en nuestro país”.

“En mi calidad de presidente de la Federación, quiero reafirmar que todo lo informado por las jugadoras es totalmente cierto. Hace más de dos años, nuestro país fue designado para el Mundial Junior. Desde ese momento, hemos trabajado incansablemente para tener un nuevo evento de estándar mundial en Chile”, dijo.

De Witt señaló que hace 15 meses se informó el calendario de las competencias en el Estadio Claudia Schüler, en el Parque Estadio Nacional y que “incluso, logramos que la Federación Internacional de Hockey (FIH) autorizara la final un día sábado, anticipando un posible balotaje electoral en nuestro país”.

“Todo fue informado debidamente al administrador del Estadio, al IND y al Ministerio del Deporte. Lamentablemente, en las últimas reuniones de coordinación nos enteramos que se realizaría un Festival de Rock y Metal, (el cual estaba programado en el Estadio Monumental) en el terreno colindante a las canchas de hockey. ¿Lo peor? Coincide en día y hora con la final del Mundial”, escribió.

En esa línea, acusó que “la decisión de la administración es inentendible. Primero, porque socava nuestro evento: pérdida de concentración de los jugadores; alteración de los flujos de circulación; seguridad de jugadores; e incluso daña la transmisión internacional, que llega a más de 100 países. Segundo, porque demuestra un alarmante desinterés por el principal ‘giro’ del parque: el deporte. Sabemos que la decisión de arriendo se tomó cuando nuestro Campeonato ya estaba en desarrollo, lo que nos parece más grave e irrespetuoso aún”.

El presidente de la federación dijo que han evaluado jugar las instancias finales durante la mañana de este sábado 13 de diciembre, pero que de igual manera la organización “insta a la administración del parque, y al Gobierno, a que se respete el horario agendado hace meses para la final: 20:15 horas. De más está señalar que toda esta situación ya ha causado un daño reputacional importante para nuestra Federación y para nuestro país, ante los ojos de organizaciones deportivas internacionales”.