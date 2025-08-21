Deportes argentina

“Hay que hacer trampa”: La polémica declaración del entrenador de Independiente previo a los graves incidentes con hinchas de la U

Por CNN Chile

21.08.2025 / 00:37

{alt}

Ambas barras bravas protagonizaron graves incidentes que terminaron con, al menos, 10 heridos y más de 90 detenidos. 

Graves incidentes protagonizaron la noche de este miércoles hinchas de Universidad de Chile e Independiente en Argentina en el marco de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Ambas barras bravas protagonizaron graves incidentes que terminaron con, al menos, 10 heridos y más de 90 detenidos.

Días antes, el técnico de Independiente había dado polémicas declaraciones respecto a este partido.

Julio Vacari señaló el pasado sábado que “hay que hacer trampa, buscar la manera de meter la pelota cómo sea en el arco rival”. 

“Hay que ganar, no sirve de nada lo otro. No sé, meter un gol con la mano, como sea, porque en el fútbol mandan los resultados”, cerró.

Sus palabras toman peso luego de que esta misma noche, luego de las agresiones de forofos rojos a los azules, el presidente de Independiente Néstor Grindetti, se desligara 100% de los hechos de violencia.

“Vamos a estar defendiendo los intereses de independiente. Independiente no tuvo nada que ver. Acá está claro el comienzo del problema y la continuidad del problema con un sólo público”, indicó.

 

 

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

Deportes "Hay que hacer trampa": La polémica declaración del entrenador de Independiente previo a los graves incidentes con hinchas de la U
"Hay un claro responsable, no tuvimos nada que ver": Presidente de Independiente se desliga de graves agresiones a hinchas de la U
"Nada justifica un linchamiento. Nada": Gabriel Boric alza la voz por incidentes entre hinchas de Independiente y de Universidad de Chile
Embajador de Chile en Argentina confirma un hincha de la U grave tras incidentes con Independiente
Tragedia en Argentina: Las impactántes imágenes que dejó los incidentes entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile
Flores y lo que espera de la campaña de Matthei: "Falta un poquito más esa conexión" con la ciudadanía