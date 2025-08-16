Deportes conmebol

La insólita respuesta del técnico de Independiente sobre cómo ganarle a la U: “Hay que hacer trampa, meter un gol con la mano”

Por CNN Chile

16.08.2025 / 22:24

{alt}

La noche de este sábado, el Rojo volvió a sumar una nueva derrota, esta vez ante Vélez, y su continuidad pende de un hilo. Un poco irónico, un poco verdad, el entrenador tira frases insólitas.

Independiente de Avellaneda está desesperado. Sin juego, sin triunfos y al borde del colapso futbolístico y su entrenador, Julio Vacari es la prueba de lo mal que está la institución argentina.

La noche de este sábado, el Rojo volvió a sumar una nueva derrota, esta vez ante Vélez, y su continuidad pende de un hilo. Un poco irónico, un poco verdad, el entrenador tira frases insólitas.

Sobre el partido del miércoles, ante Universidad de Chile que se jugará en el estadio Libertadores de América por la Copa Sudamericana, y en el que sólo les sirve la victoria, Vacari es claro.

“Hay que hacer trampa, buscar la manera de meter la pelota cómo sea en el arco rival”, indicó en un tono burlesco, irónico, pero serio.

“Hay que ganar, no sirve de nada lo otro. No sé, meter un gol con la mano, como sea, porque en el fútbol mandan los resultados”, cerró.

 

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Tras caída de lista única en oficialismo, Andrés Couble (FA) apunta a “una lectura anticipada del escenario” del FRVS y AH

LO ÚLTIMO

Deportes La insólita respuesta del técnico de Independiente sobre cómo ganarle a la U: "Hay que hacer trampa, meter un gol con la mano"
Así fue el momento exacto de la detención del sicario que mató al "Rey de Meiggs"
"Vine a cumplir con el último deseo que me pidió mi mamá": La triste historia del "otro clásico" de la fecha del fútbol chileno
Confirman captura en Colombia de Alberto Carlos Mejía, sicario del "rey de Meiggs"
Tras dura caída contra Católica: Anibal Mosa confirma el fin de la era de Jorge Almirón en Colo Colo
"Entre hoy y mañana va a haber novedades": Jorge Almirón habla de su futuro en Colo Colo tras dura derrota contra Universidad Católica