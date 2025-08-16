La insólita respuesta del técnico de Independiente sobre cómo ganarle a la U: “Hay que hacer trampa, meter un gol con la mano”

La noche de este sábado, el Rojo volvió a sumar una nueva derrota, esta vez ante Vélez, y su continuidad pende de un hilo. Un poco irónico, un poco verdad, el entrenador tira frases insólitas.

Independiente de Avellaneda está desesperado. Sin juego, sin triunfos y al borde del colapso futbolístico y su entrenador, Julio Vacari es la prueba de lo mal que está la institución argentina.

Sobre el partido del miércoles, ante Universidad de Chile que se jugará en el estadio Libertadores de América por la Copa Sudamericana, y en el que sólo les sirve la victoria, Vacari es claro.

“Hay que hacer trampa, buscar la manera de meter la pelota cómo sea en el arco rival”, indicó en un tono burlesco, irónico, pero serio.

“Hay que ganar, no sirve de nada lo otro. No sé, meter un gol con la mano, como sea, porque en el fútbol mandan los resultados”, cerró.