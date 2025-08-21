Deportes copa sudamericana

“Hay un claro responsable, no tuvimos nada que ver”: Presidente de Independiente se desliga de graves agresiones a hinchas de la U

Por CNN Chile

21.08.2025 / 00:23

{alt}

Pese a las numerosas imágenes de linchamiento de parte de hinchas del rojo hacia forofos azules, Grindetti culpó exclusivamente a Universidad de Chile con cero autocrítica por el mal actuar del público local. 

Néstor Grindetti, presidente del club Independiente, se desligó de los graves incidentes que protagonizaron hinchas locales y de Universidad de Chile en Argentina.

Pese a las numerosas imágenes de linchamiento de parte de hinchas del rojo hacia forofos azules, Grindetti culpó exclusivamente a Universidad de Chile con cero autocrítica por el mal actuar del público local.

“Las prevenciones que se han tomado eran las lógicas”, aseguró a medios argentinos y acusó a los chilenos de ser un “público desquiciado”.

“Vamos a estar defendiendo los intereses de independiente. Independiente no tuvo nada que ver. Acá está claro el comienzo del problema y la continuidad del problema con un sólo público”, agregó. 

“Hay un claro responsable, es evidente”, aseguró y exigió “sanción al club chileno”.

 

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

Deportes "Hay que hacer trampa": La polémica declaración del entrenador de Independiente previo a los graves incidentes con hinchas de la U
"Hay un claro responsable, no tuvimos nada que ver": Presidente de Independiente se desliga de graves agresiones a hinchas de la U
"Nada justifica un linchamiento. Nada": Gabriel Boric alza la voz por incidentes entre hinchas de Independiente y de Universidad de Chile
Embajador de Chile en Argentina confirma un hincha de la U grave tras incidentes con Independiente
Tragedia en Argentina: Las impactántes imágenes que dejó los incidentes entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile
Flores y lo que espera de la campaña de Matthei: "Falta un poquito más esa conexión" con la ciudadanía