“Hay un claro responsable, no tuvimos nada que ver”: Presidente de Independiente se desliga de graves agresiones a hinchas de la U

Pese a las numerosas imágenes de linchamiento de parte de hinchas del rojo hacia forofos azules, Grindetti culpó exclusivamente a Universidad de Chile con cero autocrítica por el mal actuar del público local.

Néstor Grindetti, presidente del club Independiente, se desligó de los graves incidentes que protagonizaron hinchas locales y de Universidad de Chile en Argentina.

“Las prevenciones que se han tomado eran las lógicas”, aseguró a medios argentinos y acusó a los chilenos de ser un “público desquiciado”.

“Vamos a estar defendiendo los intereses de independiente. Independiente no tuvo nada que ver. Acá está claro el comienzo del problema y la continuidad del problema con un sólo público”, agregó.

“Hay un claro responsable, es evidente”, aseguró y exigió “sanción al club chileno”.