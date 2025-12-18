La Finalissima entre España y Argentina ya tiene fecha confirmada: Revisa cuándo, dónde y a qué hora será

Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?
Qatar será la sede que recibirá al campeón de la Eurocopa 2024 y al ganador de la Copa América 2024.
La UEFA y la Conmebol, junto con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunciaron las coordenadas para la Finalissima 2026.
El partido tendrá como protagonistas a España, ganadora de la Eurocopa 2024; y a Argentina, ganadora de la Copa América 2024.
La Selección Argentina, vigente campeona del mundo, obtuvo la edición inaugural de la Finalissima en 2022, cuando derrotó a Italia por 3-0 en Wembley.
“La Finalissima reúne a dos campeones continentales en uno de los eventos más prestigiosos del fútbol, destacando el alcance verdaderamente global del deporte y el vínculo duradero entre nuestras confederaciones. Esperamos una noche memorable de fútbol de primera clase y celebración”, destacó el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin.
Mientras que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, señaló que “este partido emblemático es más que una competencia; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los fanáticos disfruten de un evento verdaderamente histórico”.
La Finalissima entre Argentina y España se disputará en el Estadio Lusail de Qatar.
Será el viernes 27 de marzo de 2026 a las 21:00 horas de Qatar (tiene 6 horas de diferencia con Chile)
La transmisión del partido estará a cargo del Comité Organizador Local (COL) de Qatar para eventos de fútbol.
