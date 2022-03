La Federación Internacional de Rugby y la Europea han suspendido a Rusia y Bielorrusia como miembros de sus organizaciones y han apartado a los dos combinados de todas las competiciones oficiales, con motivo de la invasión rusa a Ucrania de la semana pasada.

“World Rugby reitera su condena a la agresiva invasión de Rusia a Ucrania y la facilitación de esta acción por parte de Bielorrusia. La familia global del rugby está unida en solidaridad con todos los afectados por estos profundamente perturbadores eventos y se une a la comunidad global para pedir la restauración de la paz”, indicó World Rugby.

En sus medidas, la “suspensión total e inmediata de Rusia y Bielorrusia de todas las actividades de rugby internacional y de clubes cruzando fronteras hasta nuevo aviso” así como la “suspensión total e inmediata de la Unión de Rugby de Rusia como miembro de World Rugby hasta nuevo aviso”.

Por su parte, Europe Rugby indicó las mismas sanciones, la exclusión del ente europeo y la prohibición de participar a Rusia y Bielorrusia, así como a sus clubes, Campeonato de 7s masculino y femenino de 2022, Campeonato Sub-18 (XV), Campeonato de Clubes de Seven, así como las modalidades de nieve y playa para este año.

“Rugby Europe quisiera reiterar que condena completamente la actual invasión militar rusa de Ucrania y se une al mundo del deporte para pedir la restauración de la paz. Rugby Europe reitera su apoyo inequívoco a la comunidad del rugby y al pueblo de Ucrania“, sentencia el comunicado.

