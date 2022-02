La UEFA decidió cancelar de manera unilateral su acuerdo de patrocinio con Gazprom, la mayor empresa gasística rusa, como respuesta a la ofensiva rusa en Ucrania, confirmó este lunes.

“La UEFA ha decidido hoy poner fin a su asociación con Gazprom en todas las competiciones“, informó el organismo rector del fútbol europeo en un comunicado.

En este sentido, explicó que la decisión es “efectiva inmediatamente” y cubrirá todos los acuerdos existentes, incluyendo la Liga de Campeones, las competiciones de selecciones nacionales de la UEFA y la Eurocopa de 2024.

Esto se trata del segundo golpe a Gazprom en menos de una semana, después de que el Schalke 04, actualmente en la segunda división alemana, decidiera retirar de sus camisetas el nombre de la compañía rusa con motivo de la invasión rusa a Ucrania.

Este mismo lunes, la FIFA y la UEFA han acordado suspender a las selecciones nacionales de Rusia y a los clubes rusos de todas las competiciones, por lo que el combinado masculino es excluido de la repesca y no estará en el Mundial de Catar, la selección femenina queda fuera de la Eurocopa de Inglaterra y el Spartak de Moscú, de la Europa League.

