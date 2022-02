Esta tarde, la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA) decidieron de forma conjunta suspender a las selecciones nacionales y clubes rusos de sus competiciones “hasta nuevo aviso”.

“Hemos decidido hoy de forma conjunta que todos los equipos rusos, ya sean equipos representativos nacionales o equipos de clubes, serán suspendidos de participar en ambas competiciones -FIFA y UEFA- hasta nuevo aviso”, se lee en un comunicado.

Las nuevas medidas fueron adoptadas este lunes por los máximos órganos de decisión de ambas instituciones: el Buró del Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA, a propósito de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

“El fútbol está totalmente unido y es plenamente solidario con todas las personas afectadas en Ucrania. Ambos presidentes esperan que la situación en Ucrania mejore significativa y rápidamente para que el fútbol pueda volver a ser un vector de unidad y paz entre los pueblos”, mencionaron los organismos.

Esta resolución de la FIFA y la UEFA llega luego de que el Comité Olímpico Internacional (COI) recomendara este lunes a las federaciones y a los organizadores de competiciones que “no inviten ni permitan la participación de deportistas o dirigentes rusos o bielorrusos“.

