(CNN) – El Comité Ejecutivo de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) realizó una reunión extraordinaria este viernes “tras la grave escalada de la situación de seguridad en Europa” y anunció que París sustituiría a la ciudad rusa de San Petersburgo como sede de la final de la Champions League.

El encuentro se jugará el 28 de mayo en el Stade de France, el estadio nacional de Francia, ubicado justo al norte de París en Saint-Denis.

En la reunión, “el Comité Ejecutivo de la UEFA también decidió que los clubes y equipos nacionales rusos y ucranianos que compitan en competiciones de la UEFA deberán jugar sus partidos como local en sedes neutrales hasta nuevo aviso”.

The 2021/22 UEFA Men’s Champions League final will move from Saint Petersburg to Stade de France in Saint-Denis.

The game will be played as initially scheduled on Saturday 28 May at 21:00 CET.

Full statement: ⬇️

— UEFA (@UEFA) February 25, 2022