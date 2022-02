La Federación Internacional de Taekwondo anunció este lunes su decisión de retirar al presidente ruso, Vladimir Putin, el cinturón negro honorífico de 9º dan que se le concedió en noviembre de 2013.

“World Taekwondo condena enérgicamente los brutales ataques contra vidas inocentes en Ucrania, que van en contra de nuestra visión de ‘La paz es más preciosa que el triunfo’ y los valores de respeto y tolerancia que promovemos”, señalaron en un comunicado.

Asimismo, World Taekwondo informó a través de sus redes sociales que, siguiendo con lo sugerido por el Comité Olímpico Internacional (COI), también omitirán la bandera y el himno de Rusia -y el de su aliado Bielorrusia- en todas las competiciones.

