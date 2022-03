(CNN) – Durante los últimos días diversos tenistas rusos se han manifestado respecto al conflicto de su país con Ucrania, donde solicitan el fin de la invasión. Una de ellas es Anastasia Pavlyuchenkova , una veterana de la WTA que ocupó el puesto número 14 en el mundo y finalista del Abierto de Francia de 2021, que señaló “detengan la violencia, detengan la guerra”.

A su vez, el nuevo número uno de la ATP, Daniil Medvedev, confesó que tenía “emociones encontradas” sobre su hazaña.“Es un gran honor ocupar este lugar. Estoy seguro de que todos pueden entender que viene con emociones encontradas que suceda esta semana”, publicó en su cuenta de Twitter.

It’s a huge honor to take over this spot. I’m sure everyone can understand it comes with mixed emotions that it happens this week. Thank you to my wife, team, sponsors, friends, & everyone that has helped along the way. It’s a long journey and I look forward to the years ahead pic.twitter.com/YYGCHE4SBK

— Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) February 28, 2022