El ex futbolista y actual director técnico de la Selección de Nicaragua, Marco Antonio Figueroa, manifestó que le hubiese gustado haber dirigido la conocida Generación Dorada de la Roja, acusando, entre otros aspectos, que los dirigentes chilenos le tienen un rechazo a los DT nacionales.

“A mí me hubiese gustado dirigir a la selección dorada, porque creo que el rendimiento hubiese sido mucho mejor del que tuvieron”, expresó a ESPN Chile.

Luego, el Fantasma, comentó a modo de metáfora que “si quieres ganar una carrera tienes que tener un buen caballo, no puedes ganar en un burro”. Esto haciendo referencia a que, según sus palabras, “Chile falló en los últimos ocho años en la elección para los jugadores que ya están arriba de 30 años como Medel, Vidal, Sánchez, Aránguiz y Claudio Bravo, que es uno de los buenos arqueros de la época”.

En otro de los momentos de la entrevista, Figueroa comentó que en Chile “cualquier técnico que llega y si no tiene escuela de (Marcelo) Bielsa, no es considerado bueno. Si le grababa los partidos a Bielsa, ya estás dirigiendo. Si te agachas y te pones en cuclillas, ya eres alumno de Bielsa y te va a ir bien. En Chile no se ve la forma de jugar, resultados y planteles”.

En ese sentido, agregó: “Me duele el rechazo que tienen los dirigentes chilenos al técnico nacional”.