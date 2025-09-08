Deportes copa davis

Equipo chileno se prepara para la Copa Davis ante Luxemburgo: ¿Cuándo juegan?

Por CNN Chile

08.09.2025 / 14:49

{alt}

El conjunto jugará sin las dos principales raquetas de Chile, Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo.

Chile ya se prepara para una nueva edición de Copa Davis, que tendrá lugar en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional el próximo sábado 13 y domingo 14 de septiembre.

Los seleccionados nacionales se medirán ante Luxemburgo, en un equipo liderado por el capitán Nicolás Massú. Aunque en esta oportunidad no participarán las dos principales raquetas, Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo.

Sí dirán presente Cristian Garín, Tomás Barrios, Matías Soto, Daniel Núñez y Diego Fernández, quienes se medirán ante Luxemburgo.

Lee también: Alejandro Tabilo aborda su ausencia en la Copa Davis: “Duele mucho leer tantas críticas”

Cabe recordar que Chile tendrá la oportunidad de triunfar como local, tras ser derrotado de visita en Bélgica por la primera ronda de las clasificatorias para avanzar a las finales del torneo.

Los encuentros serán transmitidos en televisión abierta por TVN.

