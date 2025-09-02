Alejandro Tabilo aborda su ausencia en la Copa Davis: “Duele mucho leer tantas críticas”

El tenista nacional dijo que "muchos critican por no jugar la Davis, pero nadie sabe realmente lo que estoy viviendo".

Sorpresa provocó la ausencia de Alejandro Tabilo en el listado de tenistas que representarán a Chile en la Copa Davis del 13 y 14 de septiembre.

“Jano” no ha tenido el mejor año de su carrera. Ha atravesado por distintas lesiones esta temporada y en el US Open -su último torneo- fue eliminado en primera ronda.

Tras algunas especulaciones respecto a su no participación en la Copa Davis, el jugador aclaró la situación en sus redes sociales y manifestó que “duele mucho leer tantas críticas”.

“Este año ha sido uno de los más duros de toda mi carrera. Arranqué con un año muy difícil en lo personal y cuando pude levantar los resultados, llegaron las lesiones. Tuve un edema óseo en la muñeca que me dejó 1 mes sin poder competir”, dijo.

Y siguió señalando: “Eso me impidió defender uno de los torneos más importantes del año para mí. Apenas volví, sufrí un desgarro abdominal de 5 cm que me tuvo 2 meses fuera, perdiendo además toda la gira de pasto. Cuando regresé, sin ritmo y sin confianza, me doblé el tobillo en la qualy de Winston Salem. Los tendones quedaron dañados y hasta hoy sigo con dolor e inflamación. El US Open lo tuve que jugar con tobilleras y el tobillo muy hinchado, pero sin estar al 100%”.

El tenista chileno también apuntó a que “muchos critican por no jugar la Davis, pero nadie sabe realmente lo que estoy viviendo. No es que no quiera representar a Chile: es que mi físico no me acompaña y necesito recuperarlo y poder seguir agarrando partidos para poder volver. Hace semanas hablé con (Nicolás) Massú, el capitán, y le expliqué mi situación”.

Explicó que jugar ahora sería poner aún más en riesgo su salud y “volver a quedar parado meses, algo que mi carrera no puede permitirse en este momento. Hoy lo que más necesito es recuperar mi salud, volver a competir seguido y ganar partidos para reencontrar la confianza”.

“Esa es la única manera de representar a Chile de la forma en que siempre lo he hecho y poder volver a competir como necesito. Sé que algunos no entienden mi decisión y duele mucho leer tantas críticas. Siempre defendí a Chile con orgullo y lo seguiré haciendo. Pero hoy mi prioridad tiene que ser sanar, volver más fuerte y concentrarme en mi carrera”, añadió.