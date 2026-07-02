Dopaje, respaldo al rodeo y “ropa linda”: Las otras polémicas de Natalia Duco que resurgen tras rechazo a concierto de BTS en el Nacional

Nada de bien cayó la decidión del Instituto Nacional del Deporte, dependiente del Mionisterio del Deporte liderado por Natalia Duco de no autorizar el esperado concierto de la famosa banda coreana BTS.

El organismo justificó su rechazo a los shows agendados para los días 14, 16 y 17 de octubre de 2026 en base a criterios “técnicos y de continuidad asociados al estado actual del campo de juego y al impacto que generaría un montaje de escenario central tipo 360°”.

Una medida que no cayó bien en las fanáticas de la boyband, denominadas Armys, quienes ya están protgonizando diversas protestas contra el gobierno para revertir la situación.

Es así como el llamado de los fanáticos fue a “asumir su responsabilidad frente a quienes ya invirtieron económica y emocionalmente en este concierto, y que se agoten todas las alternativas posibles para que BTS llegue a Chile en las fechas acordadas”.

Las polémicas de Duco

Como sea, una vez más los dardos apuntan al rol de la ministra Duco, quien en los tres meses a cargo ya suma una serie de polémicas.

La primera de ella, fue la determinación del Presidente José Antonio Kast de designarla para el cargo. Una decisión que no cayó bien en diversos sectores debido a la sanción por dopaje que pesa sobre la exdeportista. Recordemos que en 2019 fue sancionada con tres años de suspensión por consumo de sustancias ilícitas.

A ello se suma su respaldo al rodeo, deporte que para muchos fomenta el maltrato animal. “El rodeo es un deporte por ley y la ley está por sobre nosotros. Luego hay otra cosa que quiero decir con mucha sensibilidad: no estoy de acuerdo con el maltrato animal”, afirmó a LUN para justificar su postura sobre el tema.

Finalmente, la última polémica que protagonizó fue cuando en el marco del ITTF World Para Future Santiago 2026, la autoridad afirmó que “la prioridad número uno del Ministerio del Deporte es entregar ropa linda”. Dichos por los cuales debió salir a pedir disculpas.

“Obviamente, quiero pedir disculpas si es que mis palabras no fueron las correctas. La verdad es que yo estaba hablando con amigos y deportistas del Team ParaChile que conozco hace muchísimos años. Entiendo la polémica que se ha generado y quiero decir que también lo entiendo y no lo tomo para nada personal”, manifestó.