Fanáticas de BTS en Chile llaman a “agotar todas las alternativas posibles” tras el rechazo del IND a realizar el concierto en el Estadio Nacional

Durante la tarde de este jueves, el fans club oficial de BTS Chile se refirió a la decisión del Instituto Nacional del Deporte (IND) de no autorizar el uso del Estadio Nacional, ubicado en la comuna de Ñuñoa, para los conciertos programados en octubre.

Cabe recordar que BTS tiene tres shows programados en el país para los días 14, 16 y 17 de octubre.

“Esta decisión llega después de que miles de fanáticos en Chile adquirieran sus entradas confiando en que la producción y las instituciones involucradas garantizarían la realización del evento. Esta confianza no puede ser ignorada”, plantearon en su declaración pública.

Además, señalaron en el escrito que comprenden las responsabilidades del IND respecto del cuidado del recinto deportivo. No obstante, instaron al Estado y a la productora DG Medios a “asumir su responsabilidad frente a quienes ya invirtieron económica y emocionalmente en este concierto, y que se agoten todas las alternativas posibles para que BTS llegue a Chile en las fechas acordadas”.

En esa línea, solicitaron a DG Medios, al IND y al Ministerio del Deporte trabajar de manera coordinada con el objetivo de encontrar una solución, ya sea en el Estadio Nacional u otro recinto que permita realizar los shows con la “calidad que BTS y su fandom merecen”.

“Solicitamos que este proceso se transparente y que se mantenga informada a la comunidad a la brevedad posible”, concluyeron en el escrito.