Conciertos de BTS en Chile quedan en suspenso: IND no autorizó uso del Estadio Nacional

Los conciertos de BTS en Chile quedaron en suspenso luego de que el Instituto Nacional de Deportes (IND) resolviera no autorizar el uso del Coliseo Central del Estadio Nacional para las presentaciones del grupo surcoreano.

Los shows están agendados para los días 14, 16 y 17 de octubre de 2026 y las entradas ya se encuentran agotadas. Sin embargo, el acuerdo para utilizar el principal recinto deportivo del país no fue cerrado.

Según informaron medios como The Clinic, la decisión fue adoptada por el Ministerio del Deporte, a través del IND, tras semanas de negociaciones con la productora DG Medios.

La visita de BTS a Chile contempla tres conciertos en Santiago, fijados para el 14, 16 y 17 de octubre de 2026.

Por qué el IND no autorizó el Estadio Nacional para BTS

El punto central de la decisión fue el impacto que tendría el montaje del espectáculo sobre la cancha del Estadio Nacional.

El show de BTS contempla un escenario central tipo 360°, ubicado en medio del campo de juego, además de pasillos para el desplazamiento de los artistas.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, el montaje requería cerca de nueve días y podía afectar los tiempos de recuperación del césped, en medio de una agenda que incluye compromisos deportivos e institucionales.

Entre ellos figuran un partido oficial de la Selección Chilena masculina en noviembre, encuentros del fútbol profesional, actividades deportivas del IND y la Teletón 2026.

A través de un comunicado el IND señaló que la decisión responde “exclusivamente a criterios técnicos y de continuidad” asociados al estado del campo de juego.

El organismo sostuvo que la configuración del escenario representa “el mayor nivel de exigencia posible” para una superficie de césped natural híbrido como la del Coliseo Central.

Según el IND, informes especializados concluyeron que la cancha mantiene condiciones para el fútbol profesional y competencias internacionales, pero presenta una menor capacidad de recuperación frente a intervenciones extraordinarias de gran escala.

El instituto también advirtió que una eventual afectación de la cancha podría comprometer la continuidad de eventos ya comprometidos y la homologación internacional requerida para algunos de ellos.

Importante: ¿Esto significa que se cancelan los conciertos de BTS en Chile?

Por ahora, la resolución del IND no implica necesariamente la cancelación definitiva de los conciertos de BTS en Chile, pero sí deja en duda su realización en el Coliseo Central del Estadio Nacional.

El propio organismo afirmó que la determinación no constituye un rechazo a los espectáculos masivos ni al uso del recinto para eventos culturales de gran convocatoria.

Como alternativa, el Parque Estadio Nacional puso a disposición de la producción el sector de la Explanada Sur o Parque Sur, con el objetivo de evaluar otro emplazamiento que no afecte la cancha.

Hasta ahora, la productora no ha informado una reprogramación, cambio oficial de recinto o proceso de devolución de entradas.