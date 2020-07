Con una sobresaliente actuación de Erick Pulgar, la Fiorentina derrotó como visita por 2-1 al Parma en el Estadio Ennio Tardini, en partido válido por la fecha 30 de la Serie A.

El volante chileno abrió el marcador a los 19 minutos mediante un lanzamiento penal y, 12 minutos más tarde, alargó las cifras a través de la misma vía. Parma conseguiría el descuento por medio de Juraj Kucha a los 50′, también desde los doce pasos.

Pulgar se consolida así como uno de los mejores lanzadores de penal en Europa. Con este doblete acumuló seis tantos en la temporada, siempre aprovechando la pena máxima. Anteriormente, le había marcado al Napoli, al Genoa y al Milan en dos ocasiones.

Con este resultado, el equipo viola sumó 34 unidades en la tabla y se alejó casi definitivamente de la zona de descenso, quedando a nueve del antepenúltimo Lecce.

