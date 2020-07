VIDEO RELACIONADO – Messi, el principal protector de Vidal, podría dejar Barcelona ( 03:19)

Hace justo cinco años la selección chilena consiguió su primer título de Copa América, acontecimiento que fue recordado este sábado por los integrantes de aquel equipo en redes sociales.

“La pelota no se mancha. La historia no se olvida”, escribió en Twitter, Jorge Valdivia, y luego en Instagram publicó una foto de la Roja con el mensaje: “5 años atrás. Campeones de América por primera vez”.

A su vez, Marcelo Díaz señaló en Instagram: “Creo que vamos a coincidir: el título más importante en la historia de nuestro fútbol”.

Y cual fue tu recuerdo de ese día ?

La felicidad de un país no tiene precio 👍🏻🙌🏻

Y añadió: “Gracias a Dios y a la vida por dejarme ser parte de aquel equipo y de aquel momento. Y gracias a todos ustedes por habernos apoyado de principio a fin. Sepan que sin su aliento nada hubiera sido posible”.

En tanto, Claudio Bravo recordó en Twitter: “Sin lugar a dudas un magnífico y gran recuerdo, pero no me quedo con los goles, no me quedo con las atajadas. Sí me quedo con la gran entrega y compromiso de todos mis compañeros”.

“Pero hay algo que jamás se olvidará, y es el gran apoyo y la gran felicidad de todo nuestro país”, finalizó.