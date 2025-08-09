“Es ficticio”: El descargo de Cristiano Ronaldo tras su ausencia en los nominados al Balón de Oro 2025

El delantero de Al-Nassr volvió a cuestionar la legitimidad del galardón tras no estar entre los 30 finalistas de este año, pese a sus números y títulos recientes.

Cristiano Ronaldo, delantero de Al-Nassr y ganador del Balón de Oro en cinco ocasiones (2008, 2014, 2015, 2016 y 2017), volvió a criticar al galardón tras no aparecer entre los 30 finalistas en la edición de este año.

Luego del amistoso ante Rio Ave, en el que anotó tres goles, el portugués fue consultado por Sport TV respecto a su ausencia en la lista y respondió: “Es ficticio”.

Esta, en tanto, no es la primera vez que el jugador expresa reparos hacia el galardón.

En 2024, después de que el español Rodri lo ganara por encima de Vinícius Junior, señaló a La Sexta: “No hay credibilidad, Vinícius tendría que ser el Balón de Oro. Lo he sentido muchas veces y sentí rabia. Con el tiempo lo entendí, son luchas que no puedes ganar”.

En la última temporada, Ronaldo sumó 35 goles y cuatro asistencias en 41 partidos con Al-Nassr.

Con la selección portuguesa fue capitán en la conquista de la UEFA Nations League y marcó en la final ante España.

Entre los nominados de este año figuran Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinícius Junior, además de tres compatriotas de Ronaldo: Nuno Mendes, João Neves y Vitinha, todos del Paris Saint-Germain.