¿Oportunidad para Alexis Sánchez? Salida de Thauvin del Udinese abre espacio para que siga en Italia

El delantero francés fichó por el Lens y dejó un vacío en la ofensiva del club de Friuli, lo que podría reactivar las opciones de que el tocopillano continúe para la temporada 2025-2026.

A dos semanas del inicio de la nueva temporada de la Serie A, Alexis Sánchez aún no define su futuro. El delantero chileno, que cumplirá 37 años en diciembre, mantiene un año más de contrato con Udinese, aunque no descarta la posibilidad de cambiar de club.

En los últimos días, su salida parecía inminente. Sin embargo, el traspaso del francés Florian Thauvin al Lens de la Ligue 1 dejó un vacío en la ofensiva del conjunto italiano, abriendo un nuevo escenario que podría favorecer la permanencia del goleador histórico de la Roja.

La opción fue mencionada por Fabrizio Larini, exdirector deportivo del Udinese entre 2010 y 2013, quien conoce bien al chileno, ya que presenció su consolidación en Italia antes de su fichaje por el Barcelona en 2011. “No olvidemos a Sánchez como alternativa a Thauvin. Si yo estuviera en el Udinese, no dejaría de lado al chileno para cubrir el hueco que deja la marcha del francés”, afirmó.

Larini elogió las cualidades del atacante, aunque también apuntó a otro posible reemplazante: el inglés Keinan Davis. “Si está sano, sería el jugador ideal para liderar el ataque. Es increíblemente fuerte, un jugador completo. Defiende bien el balón, tiene un disparo potente, ve el gol y es capaz de marcar bastantes goles”, comentó.

Alexis Sánchez regresó en agosto de 2024 al Udinese para iniciar su segundo ciclo en el club, 13 años después de su primera etapa. En la última temporada disputó 14 partidos, sin registrar goles.