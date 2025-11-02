Coquimbo Unido vs. La Calera: A qué hora y dónde ver el partido que podría consagrar al equipo pirata como campeón

El líder del torneo recibe a Unión La Calera con la opción de asegurar su primera estrella en 67 años de historia.

Coquimbo Unido podría vivir este domingo una jornada histórica. El conjunto “pirata” está a un paso de conquistar su primer título nacional en 67 años de historia. Desde las 17:30 horas, los dirigidos por Esteban González recibirán a Unión La Calera en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la fecha 26 del Torneo Nacional.

¿En qué caso Coquimbo Unido es campeón?

El cuadro “pirata” llega como líder absoluto con 62 puntos, seguido por Universidad Católica con 48 unidades. Las opciones están claras: si Coquimbo vence a La Calera, será campeón del fútbol chileno sin depender de ningún resultado. En caso de empatar y que la UC no gane, también obtendrá el título. Incluso, si pierde y los cruzados no suman de a tres, levantará igualmente su primera estrella.

Lee también: “Marcelino Núñez brilla en Inglaterra: Doblete de golazos de tiro libre en triunfo del Ipswich”

La ciudad vive con entusiasmo la posibilidad de celebrar un logro inédito. El equipo de González llega con una racha de trece partidos invictos y una segunda rueda perfecta, donde no ha cedido puntos como local.

En tanto, Unión La Calera arriba al encuentro con la misión de escapar de la parte baja de la tabla. Los “cementeros” marchan undécimos con 29 puntos y acumulan cinco derrotas consecutivas como visitantes, incluyendo la eliminación ante los coquimbanos en Copa Chile.

Donde ver el encuentro

El encuentro contará con el arbitraje de Franco Jiménez y será transmitido por TNT Sports Premium. Paralelamente, Universidad Católica enfrentará a O’Higgins, partido que podría definir si en Coquimbo se desata una celebración que el puerto ha esperado por más de seis décadas.