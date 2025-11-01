Marcelino Núñez brilla en Inglaterra: Doblete de golazos de tiro libre en triunfo del Ipswich

El volante chileno fue la figura en la goleada 4-1 sobre el Queens Park Rangers por la Championship inglesa.

El volante chileno Marcelino Núñez fue la gran figura del Ipswich Town en la goleada por 4-1 ante el Queens Park Rangers (QPR), en el marco de la décimo tercera fecha de la Championship inglesa. El exjugador de Universidad Católica brilló con un doblete, ambos goles convertidos de tiro libre, en una jornada donde su equipo consiguió un importante triunfo como visitante.

El encuentro comenzó favorable para los“Tractores”, que se pusieron en ventaja a los 2 minutos con un tanto de George Hirst, aunque los locales igualaron rápidamente con el gol de Rumarn Burrell en el minuto 21.

Ya en el complemento, con el marcador 1-1, Núñez se hizo cargo de un tiro libre en diagonal y, con un potente remate ajustado al palo, venció al portero rival para el 2-1 parcial a los 47 minutos. Diez minutos después, Hirst volvió a anotar, ampliando la ventaja.

Sin embargo, el mediocampista chileno aún tenía más que mostrar. A los 64 minutos, nuevamente de pelota detenida y desde una posición similar, ejecutó con precisión quirúrgica para decretar el 4-1 definitivo, dejando sin reacción al arquero francés Paul Nardi.

At the double. 👊 Marcelino’s second, and our fourth, at Loftus Road. pic.twitter.com/zvZp9rZKk3 — Ipswich Town (@IpswichTown) November 1, 2025

Con este triunfo, el Ipswich Town escaló al noveno puesto de la tabla con 19 puntos y un partido pendiente, acercándose a los puestos de playoffs. Núñez fue reemplazado a los 84 minutos por Jack Clarke, cerrando una actuación destacada que lo consolidó como una de las figuras del fin de semana en Inglaterra.