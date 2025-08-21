Conmebol repudia hechos de violencia en Argentina y dice que recopila antecedentes para aplicar “sanciones correspondientes”

"La Confederación reafirma su compromiso con la erradicación de hechos de violencia en el fútbol e insta a todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse", dijo el ente en un comunicado.

La Conmebol repudió los hechos de violencia ocurridos la noche del miércoles en el partido de Universidad de Chile vs Independiente.

“En relación con los acontecimientos ocurridos anoche durante el encuentro entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile, por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, la Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio”, dijeron en un comunicado.

También señalaron que están en “contacto permanente con las autoridades de seguridad” y que están monitoreando la situación de las personas afectadas.

“La Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria”, añadieron.

Lee también: Boric instruye a Elizalde a viajar a Argentina para acompañar a hinchas de la U heridos y “revisar situación de los detenidos”

En esa línea, indicaron que se encuentran recopilando todos los antecedentes y procesando la información que se tiene. Estos datos “están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes“.

“La Confederación reafirma su compromiso con la erradicación de hechos de violencia en el fútbol e insta a todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse”, cerraron.

La noche de este miércoles y luego de los desmanes producidos entre ambas hinchadas, los locales ingresaron de forma ilícita al sector visitante y dañaron gravemente a varios adherentes de la U.

19 hinchas del conjunto chileno resultaron heridos y uno de ellos se mantiene en riesgo vital. Se informó que hay más de 100 detenidos.