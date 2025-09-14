“Colo Colo parecía un equipo de segunda división”: El análisis de Johnny Herrera por la victoria de la U en la Supercopa
Por CNN Chile
El exportero azul analizó el triunfo de la Universidad de Chile sobre Colo Colo en la Supercopa
Universidad de Chile se impusó 3-0 a Colo Colo en una nueva edición de la Supercopa jugada en el Estadio Santa Laura.
Para Jonny Herrera, exportero de la U y actual comentarista de TNT, el categórico triunfo de universitario “era predecible”
“Cualquiera que sepa un poco de fútbol se da cuenta de que el fondo futbolístico de la U es muy superior a Colo Colo“, opinó
El exjugador concluyó su análisis con un duro cuestionamiento al rendimiento del cuadro albo: “Colo Colo dejó mucho que desear, parecían equipo de Segunda División enfrentando a uno de Primera, realmente“.