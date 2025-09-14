Deportes supercopa

“Colo Colo parecía un equipo de segunda división”: El análisis de Johnny Herrera por la victoria de la U en la Supercopa

Por CNN Chile

14.09.2025 / 20:07

El exportero azul analizó el triunfo de la Universidad de Chile sobre Colo Colo en la Supercopa

Universidad de Chile se impusó 3-0 a Colo Colo  en una nueva edición de la Supercopa jugada en el Estadio Santa Laura.

Para Jonny Herrera, exportero de la U y actual comentarista de TNT, el categórico triunfo de universitario “era predecible”

Cualquiera que sepa un poco de fútbol se da cuenta de que el fondo futbolístico de la U es muy superior a Colo Colo“, opinó

El exjugador concluyó su análisis con un duro cuestionamiento al rendimiento del cuadro albo: “Colo Colo dejó mucho que desear, parecían equipo de Segunda División enfrentando a uno de Primera, realmente“.

