La U vence 3-0 a Colo Colo y alza la Supercopa de Chile 2025

Con goles de Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra y Lucas Assadi, Universidad de Chile superó a Colo Colo en Santa Laura. El cuadro azul registró 58% de posesión y 8 remates al arco; el Cacique jugó con diez por la expulsión de Sebastián Vegas.

Universidad de Chile conquistó la Supercopa de Chile 2025 tras vencer 3-0 a Colo Colo en el Estadio Santa Laura.

El cuadro azul abrió la cuenta a los 18’ con un zurdazo de Matías Sepúlveda. A los 37’, Nicolás Guerra amplió con un remate cruzado y, ya en el inicio del segundo tiempo, Lucas Assadi estableció el 3-0 a los 50’ con definición dentro del área.

El partido quedó condicionado a los 30’, cuando Sebastián Vegas recibió tarjeta roja directa y dejó a Colo Colo con diez. Desde ese momento, la U administró el trámite y cerró el clásico con autoridad.

Con este triunfo, el elenco laico levantó el primer título de la temporada y cerró una jornada redonda en el clásico más convocante del fútbol chileno.