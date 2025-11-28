Cobresal vs Colo Colo: Dónde y como ver el duelo trascendental en busca de un cupo internacional

El partido por la fecha 29 será transmitido por TNT Sports Premium y vía streaming por Max.

Este viernes 28 se disputará el duelo entre Cobresal y Colo Colo por la fecha 29 del Campeonato Nacional, a las 18:30 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador.

El encuentro será clave para ambas escuadras, que buscan asegurar un cupo en la Copa Sudamericana, en la recta final del torneo.

Encuentros previos y tabla de posiciones

Colo Colo llega a este compromiso después de una sólida victoria por 4-1 frente a Unión La Calera, resultado que le permitió alcanzar el séptimo puesto con 44 puntos y situarse en zona de clasificación a competencias internacionales.

El cuadro albo enfrenta, sin embargo, una baja relevante es Arturo Vidal quedó fuera del partido por acumulación de tarjetas amarillas, lo que obligará al cuerpo técnico a reordenar el medio campo para este encuentro definitorio.

Cobresal, por su parte, viene de caer por 2-1 ante Deportes Iquique en el estadio Tierra de Campeones. El conjunto minero se ubica en la octava posición, también con 44 puntos, aunque por diferencia de goles permanece por detrás del elenco albo.

La igualdad en puntaje convierte este partido en un enfrentamiento directo por un lugar en la tabla y puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos.

¿Dónde ver el partido?

El compromiso podrá seguirse a través de la señal de TNT Sports Premium en televisión y mediante la plataforma de streaming Max, que transmitirá el partido de manera online.

Con ambos elencos necesitados de puntos y un escenario complejo en la parte media de la tabla, el duelo en El Salvador se perfila como uno de los más atractivos de la jornada.