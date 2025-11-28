Alexis Sánchez vuelve al Derbi: Horario y señales para ver Sevilla vs. Betis en duelo marcado por presencia chilena

Sevilla recibe al Betis este domingo en un Derbi que tendrá a Alexis Sánchez en cancha y a Manuel Pellegrini en la banca verdiblanca. Gabriel Suazo queda fuera por lesión.

El Derbi de Sevilla llega este fin de semana con presencia chilena en ambos bandos. Alexis Sánchez estará disponible en el cuadro andaluz, mientras que Manuel Pellegrini dirigirá al Real Betis en un duelo clave por la parte alta de La Liga. El otro chileno del Sevilla, Gabriel Suazo, quedó descartado por una lesión.

El encuentro enfrenta a equipos con momentos dispares. El Betis de Pellegrini marcha quinto en la tabla, con una campaña sólida y experiencia en partidos de alta presión. El Sevilla de Matías Almeyda aparece noveno, aunque recupera piezas tras lesiones recientes, incluido el regreso parcial de Alexis, quien disputó 20 minutos la fecha pasada.

El Derbi se disputará este domingo 30 de noviembre a las 12:15 horas de Chile, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Es uno de los clásicos más intensos de España y un choque que suele definir tramos importantes de la temporada para ambos clubes.

En Chile, el partido se podrá ver en vivo a través de DSports por DirecTV, en los canales 610 y 1610. Por streaming, estará disponible en DGO, servicio al que acceden sin costo adicional los clientes del cableoperador.

En la antesala del encuentro, Almeyda tuvo palabras de elogio para ambas figuras chilenas. Sobre Alexis Sánchez, destacó su influencia y su trayectoria: “Marca diferencias. Ojalá haya muchos chilenos con sus ganas porque su fútbol volverá a ser lo que fue”. También calificó al delantero como un futbolista “de amor al juego”.

Respecto a Pellegrini, el estratega argentino lo describió como “un señor del fútbol”, admirado tanto en lo personal como en lo profesional. “Nadie tiene palabras malas. Hablan de un gran entrenador y una gran persona”, señaló.