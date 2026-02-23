Con Jarry como duelo estelar: Chile Open arranca este lunes con cinco chilenos en el cuadro

El ATP 250 de Santiago comienza su cuadro principal con Nicolás Jarry en el horario estelar y una nutrida presencia nacional encabezada por Alejandro Tabilo.

Este lunes comienza el cuadro principal del Chile Open, torneo ATP 250 que se disputa en Santiago y que este 2026 contará con cinco representantes nacionales en el main draw.

El encargado de abrir la ilusión local en el Court Central Jaime Fillol será Nicolás Jarry, actual 155° del ranking, quien debutará en el turno estelar frente al croata Dino Prizmic (120°), en un duelo programado no antes de las 20:00 horas.

Además de Jarry, el certamen contará con la presencia de Alejandro Tabilo (42°), Cristian Garín (93°), Tomás Barrios (112°) y Matías Soto (316°). Tabilo llega como uno de los principales favoritos tras alcanzar la final del ATP de Río de Janeiro el fin de semana.

Programación del Court Central

La jornada en el Court Central Jaime Fillol comenzará a las 13:00 horas con el enfrentamiento entre el serbio Dusan Lajovic y el alemán Yannick Hanfmann.

Posteriormente, no antes de las 15:00, se medirán los clasificados Andrea Pellegrino y Alex Barrena. Más tarde será el turno del argentino Francisco Comesaña ante el español Pedro Martínez.

Cancha 1 y dobles

En la Cancha 1, la actividad arrancará también a las 13:00 con el partido de dobles entre Barrientos/Nava frente a los cuartos sembrados Gille/Verbeek.

Luego jugarán las duplas Kadhe/Yuzuki contra Behar/Romios, encuentro que cerrará la programación de esa pista.

El torneo también ya cuenta con la llegada de figuras internacionales como el italiano Matteo Berrettini, quien confirmó su presencia en el certamen y se suma como uno de los nombres destacados de esta edición.