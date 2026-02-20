Histórico: Chile Open 2026 será el torneo ATP con más chilenos en la historia

El torneo a llevarse a cabo entre el 23 de febrero y el 1 de marzo, contará con cinco tenistas nacionales en el cuadro principal y dos en la fase de clasificación.

El próximo lunes 23 de febrero se dará inicio a la edición 2026 del Chile Open —también conocido como ATP 250 de Santiago— con el que se cierra la llamada “gira sudamericana” del circuito ATP.

El torneo a desarrollarse en Chile, viene tras el ATP 250 de Buenos Aires y el ATP 500 de Rio de Janeiro en la previa al primer Masters 1.000 del año a disputarse en Indian Wells, Estados Unidos.

Esta versión del torneo marcará un hito para el tenis nacional, puesto que será el torneo ATP con más chilenos en la historia en el cuadro principal, siendo un total de cinco. Estos son Alejandro Tabilo (68°), Cristian Garín (89°), Tomás Barrios (107°), Nicolás Jarry (143°) y Matías Soto (317°).

Los tres primeros ingresaron por ranking, mientras que los últimos dos recibieron una Wild Card (WC) por parte de la organización del Chile Open.

Además de ellos, la clasificación previa al torneo —a disputarse el sábado 21 y domingo 22 de febrero— contará con la presencia de los jóvenes Benjamín Torrealba (793°) y Nicolás Villalón (985°) de 20 y 21 años respectivamente. De superar la clasificación, el certamen podría llegar a tener siete raquetas nacionales en el cuadro principal de singles.

Por otra parte, Diego Jarry, hermano menor de Nicolás Jarry, jugará en el cuadro de dobles, por lo que un total de ocho tenistas nacionales estarán en el torneo si se cuenta el cuadro de los doblistas.

¿Quiénes más estarán en el Chile Open 2026?

A pesar de que varios jugadores confirmados por la organización del torneo cómo Alexandre Muller (52°), Lorenzo Sonego (65°), Laslo Djere (92°) y Carlos Taberner (99°) se bajaron estas ultimas semanas del torneo, vendrán tenistas como Francisco Cerúndolo (19°), Luciano Darderi (21°) y Sebastián Báez (32°), este último siendo campeón el 2024.

Por otra parte, desde el 2020 el torneo se realiza en San Carlos de Apoquindo y desde entonces, dos chilenos han logrado coronarse en tierras nacionales, siendo Cristian Garín el 2021 y Nicolás Jarry el 2023.