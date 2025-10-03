Así es “Trionda”, la pelota oficial del Mundial 2026

El balón representa la unión de los tres países organizadores de la Copa del Mundo.

Adidas y la FIFA presentaron oficialmente a “Trionda”, la pelota que se utilizará para el Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos.

El balón tiene tres colores, que representan a cada uno de los tres países donde se desarrollará la Copa del Mundo. Además, está acompañado de figuras emblemáticas de los organizadores.

El color verde representa a México, junto con un águila; mientras que el rojo y una hoja de arce hace lo mismo con México; Estados Unidos tiene el color azul, junto con las estrellas de los estados que componen ese país.

También tiene algunos trazos ondulados, los que hacen alusión a la unión de los tres países organizadores del torneo que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

“Tenemos aquí el precioso balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26. Me alegra y me enorgullece presentar la Trionda. Adidas ha creado un balón emblemático que representa la unidad y la pasión de los países anfitriones. Estoy deseando ver los primeros goles con esta maravillosa pelota”, comentó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El balón, además, contiene un chip que facilitará la comunicación de los árbitros con el VAR, en jugadas donde haya off side.

En detalle, tendrá un sensor de movimiento que transmitirá al VAR datos en tiempo real, con el objetivo de tomar decisiones arbitrales más certeras.